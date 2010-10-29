Польша закупит у „Газпрома” газ до 2022 года

Подписанный сегодня в Варшаве новый газовый контракт между Польшей и Россией предусматривает поставку 141,68 млрд. куб. м газа до 2022 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польской национальной нефтегазовой компании PGNIG, средняя стоимость годового контракта в нынешних ценах составит около 3 млрд. долл.

Сообщается также, что в текущем году «Газпром» поставит 9,03 млрд. куб. м газа, в следующем 9,77 млрд. куб. м, а с 2011 года – ежегодно 10,24 млрд. куб. м газа (по польським стандартам учета – УНИАН).

При этом уточняется, что согласно российским стандартам учета, «Газпром» поставит за время действия контракта 152,2 млрд куб. м газа.

В компании также отметили, что PGNIG получила право реэкспорта российского газа и льготные условия покупки до 2014 года, не уточнив при этом подробностей этих договоренностей. «Использование скидок позволит сэкономить 200-250 млн долл.», - сообщают в пресс-службе.

Сообщается также, что новый контракт не изменяет формулу определения цены поставляемого в Польшу газа и предусматривает возможность ее пересмотра, как и ранее, каждые три года.

Как сообщал УНИАН, представители польских и российских властей подписали сегодня в Варшаве договор об увеличении поставок российского газа в Польшу, который позволит компенсировать возникший дефицит с 2009 года из-за невылнения контракта швейцарским трейдером «РосУкрЭнерго».