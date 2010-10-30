Украина не удовлетворена нефтяными соглашениями с Россией

Украина не в полной мере удовлетворена подписанным протоколом с Российской Федерацией о транзите 25 млн тонн нефти за 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».

«Подписан протокол. 25 млн тонн (нефти) на 5 лет – это 5 млн (в год – УНИАН). Это, конечно, не те объемы, на которые мы рассчитывали», - сказал Н.АЗАРОВ.

И все же он считает это «шагом вперед».

Премьер при этом подчеркнул, что РФ довольно долго решает вопрос о транзите нефти. Однако, по его словам, договоренность о транзите нефти из Азербайджана никак не следует расценивать как ответ Украины на безрезультатность в решении вопроса по пересмотру газовых контрактов и транзита нефти с Россией.

«Нет, конечно, таких требований наша сторона не выдвигала России, хотя мы длительный период времени обращались к российскому руководству, чтоб получить гарантии прокачки через наши нефтепроводы определенного количества нефти. По тем или иным причинам российская сторона изучала этот вопрос, но окончательный ответ мы не получали. Что делает в этих условиях хозяин? У нас труба (нефтепровод Одесса-Броды – УНИАН), мы на ней должны зарабатывать – прокачивать нефть. Какая разница, куда ее качать? Лишь бы труба работала. Мы четко сказали нашим российским коллегам: вы решайте. Вам надо прокачивать нефть? Так давайте предложения. Если вы нам не даете предложения, мы будем искать другие источники, но труба наша будет работать», - заявил Н.АЗАРОВ.