Азаров: Путин согласился с возражениями Украины на ряд условий газовых контрактов

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН согласился, что некоторые условия контракта на закупку газа могут вызывать возражения у украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала «Интер», комментируя результаты своих переговоров с премьером России 27 октября в Киеве.

«Владимир Владимирович (ПУТИН – УНИАН) согласился, что есть определенные моменты в этом контракте, которые могут вызывать обоснованные возражения украинской стороны. Если так коротко говорить, наверно, это самый главный результат той части переговоров, которая касалась газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он снова высказал удовлетворение результатом договоренности о том, что цена газа на первый квартал 2011 года для Украины будет в размере 230-235 долларов за тысячу кубометров.

В частности, отметил премьер, в ходе переговоров В.ПУТИН аргументировал такую цену тем, что для Беларуси цена газа будет составлять 227 долларов за тысячу кубометров.

«230 лучше, чем сегодняшние 260. Но это предстоит закрепить, когда мы будем договариваться о пересмотре контракта», – заявил украинский премьер.

Кроме того он отметил, что при обсуждении цены на газ на первый квартал 2011 года В.ПУТИН не выдвигал никаких требований взамен снижения цены – как то: вступления в Таможенный союз или Единое экономическое пространство. «Таких условий российская сторона нам не выдвигала, хотя, безусловно, мы обсуждали возможные формы интеграции и кооперации. Но никаких ультиматумов, условий такого типа не звучало», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что Украина будет продолжать настаивать на пересмотре контракта.

«Рано или поздно мы выйдем на пересмотр этого контракта. Терпения у нас хватит, настойчивости тоже хватит», - сказал премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Н.АЗАРОВ заявил, что Украина и РФ создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года.

«Вчера впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он не равноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.