Азаров пообещал накрыть Путину стол после пересмотра газовых контрактов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал главе правительства России Владимиру ПУТИНУ накрыть стол после пересмотра газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

Говоря о причинах отказа премьер-министров двух государств принимать участие в приеме, устроенном в честь В.ПУТИНА, Н.АЗАРОВ сказал, что они «не сторонники такого времяприпровождения» и решили не тратить время на прием, а поработать.

Вместе с тем, Н.АЗАРОВ пообещал устроить банкет после пересмотра газовых контрактов. «Я тогда накрою стол - это 100%!» – сказал он.

Также, отвечая на вопрос, не рассказал ли ему российский коллега в ходе переговоров 27 октября о причинах своего, как заметили журналисты, плохого настроения и синяка, который просматривался сквозь грим на лице В.ПУТИНА, украинский премьер заявил, что не заметил особых изменений на лице российского коллеги.

«Даже если бы я увидел синяк на лице государственного деятеля, я бы об этом никогда не сказал. Владимир Владимирович нормально выглядел, я не заметил никаких там особых внешних изменений. Я также не заметил, что у него было плохое настроение», - заявил Н.АЗАРОВ, добавив, что в ходе разговора В.ПУТИН иногда шутил.