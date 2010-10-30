Украина планирует построить завод по разжижению газа

Украина планирует построить завод по разжижению сжиженного газа мощностью первой очереди в 5 млрд кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире телеканала «Интер».

«Мы начали подготовку к строительству завода по разжижению сжиженного газа. Мы его построим, и мощность его будет 5 млрд кубометров газа как первая очередь», - сказал Н.АЗАРОВ.