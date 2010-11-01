Азаров: Переговоры о создании СП между Газпромом и Нафтогазом проходят спокойно

На данном этапе переговоры о создании совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» проходят спокойно.

Об этом вчера на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Идет серьезная работа по оценке активов… Ясно, что та сторона и наша сторона хотят найти наиболее оптимальные условия для этого, причем никто никуда никого не торопит. У нас есть время, и мы спокойно работаем в этом направлении», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября т.г. на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

13 сентября т.г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».