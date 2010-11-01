Нефть растет

Нефть в понедельник выросла почти до $82 за баррель на ожиданиях, что ФРС США на этой неделе пообещает начать новый раунд количественного смягчения, обеспечив дальнейшую слабость доллара, сообщает Рейтер

К 8.30 МСК декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,42 до $81,86. Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на $0,17 до $83,32.

"Рынок с нетерпением ждет стимулов или количественного смягчения", -сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services.

Ожидается, что ФРС объявит о новой программе выкупа активов, направленной на поддержку экономики, после заседания на этой неделе.

Дилеры и инвесторы, опрошенные ФРБ Нью-Йорка, считают, что объем выкупа может достичь $1 триллиона, что выше недавних прогнозов. Некоторые аналитики думают, что Центробанк начнет с выкупа активов на сумму $80-100 миллиардов в месяц, однако оставит за собой право сделать больше.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил в понедельник, что надеется, что цены на нефть останутся там, где они находятся сейчас, и что при необходимости на рынок будет поставляться больше нефти.

Данные о ВВП США в третьем квартале, опубликованные в пятницу, также поддержали цены. Американская экономики выросла на 2,0 процента в годовом исчислении после подъема на 1,7 процента во втором квартале, что совпало с прогнозами.

Однако рынки чрезмерно оптимистично настроены в отношении стимулов ФРС, считает Барратт.