Украина заинтересована в освоении месторождений нефти в Сирии

Украина заинтересована в освоении месторождений нефти и других полезных ископаемых в Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе 7-го заседания украинско-сирийского межправительственного комитета глава украинской делегации, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Украинские предприятия рассчитывают на поддержку сирийской стороны во время проведения тендеров на участие в освоении месторождений нефти и других минеральных ресурсов», - сказал А.КЛЮЕВ.