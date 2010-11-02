Цена нефти продолжила рост

Цена нефти 2 ноября растет на фоне оптимистичных макроэкономических данных из Китая и США, а также надежд инвесторов на принятие ФРС мер по стимулированию национальной экономики после запланированного на 2-3 ноября заседания регулятора.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке выросла на 0,45 доллара, или на 0,54% - до 83,4 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,28 доллара, или на 0,33% - до 84,9 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Позитивное влияние на динамику нефтяных фьючерсов оказали также данные о том, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в октябре вырос на 2,5 пункта по сравнению с сентябрем - до 56,9%, что превзошло ожидания аналитиков.

Кроме того, положительный настрой инвесторов продолжают поддерживать данные из Китая, согласно которым индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности вырос в октябре на 0,9 процентного пункта по сравнению с сентябрем и составил 54,7%.