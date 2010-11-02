«Киевгаз» вернулся Киеву

Хозяйственный суд Киева признал право собственности на пакет акций ОАО «Киевгаз» в размере 28,46% за территориальной общиной столицы.

Соответствующее решение суд принял на своем заседании 1 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевгаза”.

Также суд признал договор купли-продажи указанного пакета акций компании недействительным. Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры Украины, говорится в сообщении.

«Теперь, когда город восстановил свои имущественные права на такое стратегическое предприятие, как «Киевгаз», я уверен в стабильной работе компании в целом и, особенно, во время отопительного сезона», – убежден председатель правления ОАО «Киевгаз» Сергей СЛЕПКАНЬ.

По его мнению, территориальная община должно контролировать предприятие, которое обеспечивает жизнедеятельность столицы и от чьей безаварийной и бесперебойной работы зависит жизнь киевлян.

Как сообщалось, в августе 2008 года Киевсовет разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,46% акций.

*** Основной вид деятельности ОАО «Киевгаз» – распределение, транспортировка и поставки газа. В целом столичная система газоснабжения состоит из почти 4,8 тыс. км газопроводов высокого, среднего и низкого давления, около 1400 газорегуляторных пунктов и 629 станций катодной защиты.