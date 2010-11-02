Нефтепровод "Россия-Китай" начинает работу в тестовом режиме, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Российская технологическая нефть достигнет сегодня китайского приграничного города Мохэ /провинция Хэйлунцзян/ примерно в 8:00-9:00 по местному времени /3:00-4:00 мск/.

По данным китайской таможни, в ноябре по нефтепроводу из России в КНР будет перекачано 250 тыс т технологической нефти, а в декабре - 300 тыс т. Коммерческие поставки нефти в объеме 15 млн т в год, согласно двустороннему соглашению, начнутся с 1 января.

Отвод на Китай от трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" /ВСТО/ построен в соответствии с условиями межправительственного соглашением о сотрудничестве в нефтяной сфере, которое было подписано в феврале 2009 г. Согласно этому документу, "Роснефть" (ROSN) и "Транснефть" (TRNF) получают от китайской стороны кредиты в объеме 15 млрд и 10 млрд долл соответственно в обмен на гарантии поставок нефти в течение 20 лет - с 2011 по 2030 гг - в объеме 15 млн т в год. Данный нефтепровод тянется от населенного пункта Сковородино через приграничный Мохэ до нефтеперерабатывающего предприятия в Дацине /провинция Хэйлунцзян/.

Символическая церемония завершения строительства нефтепровода "Россия-Китая" состоялась 27 сентября в Доме народных собраний в центре Пекина. Участие в ней приняли президент РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Ху Цзиньтао.