"Газовый" долг теплопоставщиков - свыше 1,75 млрд.грн.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает предприятия ТКЭ оплатить задолженность за природный газ, потребленный в течение прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг. и своевременно оплачивать текущее потребление газа в отопительном сезоне 2010-2011 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2010 года задолженность теплопоставщиков перед ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ составляет свыше 1,75 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%). Кроме того, долг АЭК «Киевэнерго» за этот период составляет 743,8 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 80%).

Значительную задолженность за 2009-2010 гг. накопили предприятия ТКЭ Донецкой (420,75 млн. грн.), Луганской (240,16 млн. грн.), Днепропетровской (223,26 млн. грн.), Харьковской (163,5 млн. грн.) и Одесской (129,47 млн. грн.) областей.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ - у предприятий ТКЭ Закарпатской (53%), Луганской (54%), Житомирской (69%) областей и г. Севастополь (64%).

На протяжении нового отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) теплообеспечивающие предприятия уже задолжали ДК «Газ Украины» свыше 0,8 млрд. грн.

ДК «Газ Украины» напоминает, что в соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставки природного газа осуществляются при условии его стопроцентной оплаты. Полные расчеты за газ являются условием выделения теплообеспечивающим предприятиям плановых объемов газа.

Справка УНИАН. Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.

Наличие задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.