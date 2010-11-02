Добыча нефти в России продолжает расти

Добыча нефти в России второй месяц подряд обновила исторический максимум и достигла 10,26 миллиона баррелей в сутки, а производство газа продолжает сезонно восстанавливаться, свидетельствуют данные Минэнерго, сообщает Рейтер.

Месяцем ранее, в сентябре, после августовского спада добыча нефти побила очередной рекорд и составила 10,16 миллиона баррелей в сутки.

В октябре нефтяные компании России добыли в целом 43,379 миллиона тонн сырья против 41,594 миллиона тонн в сентябре, в котором на день меньше. За 10 месяцев 2010 года в России было добыто 420,16 миллиона тонн нефти, что чуть более чем на два процента превышает прошлогодний десятимесячный уровень.

Аналитик Банка Москвы Сергей Вахрамеев говорит, что новый рекорд обеспечили проекты на основе соглашений о разделе продукции, как и в прошлом месяце.

"У нас новый рекорд - почти 10,26 баррелей в сутки - за счет СРП, где добыча выросла на 25 процентов. Из нефтяных компаний неплохой рост у Сургута - на 0,8 процента и у Русснефти - около двух процентов", - сказал он.

Россия, уже крупнейший нефтедобытчик в мире, планирует увеличить общее производство нефти в стране примерно на один процент в текущем году до более 500 миллионов тонн и сохранить тенденцию до 2020 года, однако для этого сектору понадобится около 8,6 триллиона рублей инвестиций в течение десяти лет.

Это больше, чем бюджет России в текущем году, экономика которой занимает двенадцатое место в мире.

Однако грядущее повышение налогов ради латания дефицитной казны в ближайшие годы вкупе с сохранением нынешней фискальной модели для отрасли может привести к падению добычи нефти после 2012 года, прогнозировали министр энергетики Сергей Шматко и вице-президент Лукойла Леонид Федун.