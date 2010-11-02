Поставщики сжиженного газа в Украину станут известны через несколько недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель рабочей группы по национальным проектам Комитета экономических реформ Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что сроки определения поставщиков несколько затянулись, поскольку Украина получила новое предложение.

«Мы действительно хотели до 1 ноября понять все каналы поставок газа на терминал, но, учитывая то, что у нас появились дополнительные интересные предложения и возможности, мы взяли еще некоторое время на изучение ситуации и надеемся, что в рамках нескольких недель мы с этим окончательно определимся», - сказал В.КАСЬКИВ.

По его словам, на сегодняшний день Украина рассматривает 7-8 предложений и существует возможность диверсифицировать поставки. «У нас есть вполне реальная возможность диверсифицировать эти поставки, то есть не замыкаться на одном канале», - сказал В.КАСЬКИВ.

При этом он отметил, что завод по разжижению газа будет строиться в комплексе с терминалом по его приемке. «Это будет единый комплекс», - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина планирует построить завод по разжижению сжиженного газа мощностью первой очереди 5 млрд. кубометров в год.

По словам эксперта энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКО, в настоящее время стоимость сжиженного природного газа на 30% ниже, чем трубопроводного.