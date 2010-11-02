"Нафтогаз" прогнозирует увеличение транзита газа в 2010 году

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует увеличение транзита природного газа через территорию Украины в 2010 году на 9,6%, или 9,2 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом до около 105 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАКа Евгений БАКУЛИН.

"Мы пока не планируем снижения объемов транзита, он будет на уровне 105 млрд. куб. м, плюс-минус", - сказал он.

В то же время глава компании не уточнил, какой объем транзита можно ожидать в 2011 году, добавив, что компания приложит все усилия, чтобы сохранить его на максимально возможном уровне.

Как сообщал УНИАН, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-августе 2010 года увеличила транзит природного газа в страны Европы на 13,8%, или 7,7 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 63,6 млрд. куб. м.

В 2009 году транзит природного газа в страны Европы через территорию Украины сократился на 20,4%, или 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом – до 95,8 млрд. куб. м.