Украина в 2010 году планирует импортировать 36,5 млрд. куб. м газа

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что по итогам 2010 года импортирует весь законтрактованный объем природного газа – 36,5 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления компании Евгений БАКУЛИН.

«36,5 млрд. мы однозначно выберем. На следующий год запланировано 40 млрд. куб. м», – сказал он.

Также глава правления отметил, что в следующем году прогнозируется увеличение потребления газа промышленными предприятиями, что, соответственно, приводит к увеличению импорта природного газа.

Как сообщал УНИАН, действующим контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпромом" предусмотрен импорт 36,5 млрд. куб. м газа в 2010 году с возможностью его снижения на 20%.

Законтрактованный объем на 2011 год – 40 млрд. куб м газа.