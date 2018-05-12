Украинский "демарш", или Сжиженная провокация для газового монополиста

Энергетические решения, принимаемые властью в последнее время, говорят о том, что «укрепить» украинско-российскую дружбу ей не удается в полной мере, возлагаемые надежды на «братскую» взаимовыручку себя не оправдали. Подтверждением тому являются два фактора – нефтяные соглашения, а также газовые договоренности. В ответ на раздумье России относительно транзита нефти, а обращалась Украина к руководству РФ не раз, чтобы получить гарантии прокачки через наши нефтепроводы определенного количества нефти, премьер-министр Украины Николай Азаров недвусмысленно ответил: «Если вы нам не даете предложения, мы будем искать другие источники, но труба наша будет работать».

Что же касается голубого топлива, на удешевлении которого настаивает Украина, а Россия опять таки размышляет, то наша власть разнамерилась построить завод по разжижению сжиженного газа мощностью первой очереди 5 млрд. кубометров в год. Причем Н.Азаров категорично заявил: «Мы его построим».

Таковы итоги возобновления сотрудничества двух стран. Найти общий язык на энергетическом уровне не удалось, несмотря на игру в поддавки со стороны нашей власти. Главное другое - Украина всерьез задумалась об альтернативных энергопоставщиках.

Как заявил руководитель рабочей группы по национальным проектам Комитета экономических реформ Владислав Каськив, поставщики сжиженного газа станут известны через несколько недель. Об этом . Между тем, определиться в этом вопросе планировалось к 1 ноября. В целом, по словам В.Каськива, Украина рассматривает 7-8 предложений и существует возможность диверсифицировать поставки. При этом он отметил, что завод по разжижению газа будет строиться в комплексе с терминалом по его приемке.

Другими словами, на размышления северной соседки, а их временные сроки все больше раздражают украинскую власть, которая в обмен на удовлетворение имперских амбиций получила только «крепкое рукопожатие», заставили ее не делать ставку на «компромисс», а заняться тем, что стояло в приоритетах еще 19 лет назад. Диверсификация поставок топлива – один из основных факторов независимости, в том числе от тех друзей, которые играют в товарищество по принципу: ты - мне, а я тебе - подумаю…

Сейчас Украина является одним из самых высокодоходных рынков "Газпрома" с объемом в 10-12 миллиардов долларов. Председатель правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин прогнозирует, что по итогам 2010 года НАК импортирует весь законтрактованный объем природного газа – 36,5 млрд. куб. м., а «на следующий год запланировано 40 млрд. куб. м». При этом он отметил, что в 2011 году прогнозируется увеличение потребления газа промышленными предприятиями, что, соответственно, приведет к росту импорта газа.

Если сопоставить указанные цифры со стоимостью голубого топлива, то получается громаднейшая сумма для вечно дырявого украинского бюджета. Так, в первом квартале 2011 года газ будет стоить 230-235 долларов за тысячу кубометров, сегодня - 260. Как известно, цена газа привязана в стоимости нефти на международных площадках. А «черное золото», по всем прогнозам, дешеветь не собирается, отсюда вывод – газ тоже, он уже на сегодня является роскошью.

Пересматривать газовые контракты Россия тоже пока не намерена. Изменения в документы планируется подготовить к середине следующего года. Н.Азаров усмотрел в этом положительный момент киевских октябрьских переговоров, даже пообещал накрыть стол Владимиру Путину в случае разрешения вопроса. Что же касается сжиженного газа, то, по словам эксперта энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Владимира Омельченко, в настоящее время его стоимость на 30% ниже, чем трубопроводного.

Как считает директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Сапрыкин, ключевым моментом газовой политики России по отношению к Украине является стремление получить контроль над украинской ГТС путем создания СП между «Газпромом» и «Нафтогазом». При этом только в случае реализации такого сценария Украина может рассчитывать на ценовые уступки в газовых вопросах.

Выходит, промедление со строительством терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) дорогого стоит. Но у нас все как обычно - разговоры о СПГ ведутся с 2005 года. Правда, сейчас планы вроде вырисовываются более четко. Заместитель председателя правления «Нафтогаза» Вадим Чупрун сообщил, что стоимость строительства терминала мощностью 10 млрд. куб. м в год оценивается в 2,5 млрд. долларов. Срок строительства - до 5 лет. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными участниками проекта. Источниками поставок сжиженного газа в Украину могут стать Алжир, Египет, Катар и Азербайджан. Терминал будет находиться в совместной собственности с поставщиками, транзитерами ресурса. Кроме того, он отметил, что в случае поставки сырья на терминал через пролив Босфор Украине нужно будет вести переговоры с Турцией и привлекать эту страну для участия в проекте.

Ранее премьер-министр Н.Азаров заявил, что терминал планируется построить в Одессе. А в августе министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко заявил, что отбор разработчика технико-экономического обоснования его строительства будет завершен до конца 2010 года. Конечно, до Нового года есть время, но официальных заявлений на эту тему пока нет. Видимо, процесс тормозит... При этом министр тогда подчеркнул, что Украина получила бы колоссальную экономию государственных средств, если бы терминал на сегодняшний день был уже построен. Очень веское заявление. Спрашивается, и где же вы все были?..

По словам Н.Азарова, первая очередь сырья до 5 млрд. кубометров может поступить из Азербайджана, а затем объемы могут удвоить.

Тут стоит отметить, что вслед за визитом в Украину Владимира Путина, который в принципе ничем не завершился, кроме СП в авиапроме, в Киев приехал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но газовый вопрос прошел на переговорах с ним как-то второстепенно. Приоритет был отдан нефтянке, т.е. увеличению объемов транзита нефти. Из нынешних заявлений власти выходит, что Азербайджан рассматривается как один из вероятных претендентов на поставки сжиженного газа.

Как пишет азербайджанское информационное агентство «Туран», у Азербайджана небольшие шансы на солидную долю в общем объеме поставок сжиженного газа на рынок Украины, так как конкурировать с мировыми поставщиками этого сырья будет очень трудно. Кроме всего прочего, при реализации проекта транспортировки азербайджанского сжиженного газа с черноморского терминала в Кулеви на территорию Украины Азербайджан понесет крупные финансовые затраты на сооружение новой инфраструктуры, а это отразится на цене газа.

***Кабинет Министров Украины в мае т.г. принял постановление о строительстве в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа (СПГ). По словам главы Минтопэнерго Ю.Бойко, уже «прошли очень перспективные переговоры с нашими азербайджанскими партнерами, которые с Румынией и Болгарией строят терминал сжиженного газа в Кулеви в Грузии, и мы будем там партнерами по выкупу определенного объема сжиженного газа, и поставке в нашу страну через терминал в Одессе». Ресурсной базой для терминала в Одессе станет месторождение «Шах-Дениз-2» в Азербайджане.

В июле 2009 года Министерство топлива и энергетики Украины решило создать рабочую группу для координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа.

И еще один момент. В начале октября Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Украиной о строительстве на Черном море терминалов для приема сжиженного газа.

"Вы, наверное, знаете, что "Газпром" уже лидирующие позиции потерял. Сегодня и мы прямо заявляем, что ведем переговоры о строительстве на Балтике или на Черном море в Украине терминалов для приема сжиженного газа. Понимаете, опять же безмозглость. Нас пугают: "Северный поток", "Южный поток", откажемся от транзита через Беларусь. Не надо! Говорят, закроем под Смоленском задвижку. Закрывайте! Но мы в освободившиеся трубы заведем разжиженный на Балтике газ. 300 млн. долларов стоит завод, и запускаем газ в эти трубы. А они куда идут? В Польшу, Германию, Чехию и дальше. И если здесь будет 150 долларов, а "Газпром" за 220 предлагает, ясно, на кого будут работать эти трубы. Хотя бы об этом подумали элементарно. То же самое и по нефти", - сказал А.Лукашенко.

Заявление А.Лукашенко, конечно, заслуживает уважение. Остается только разобраться, что на деле для Украины строительство СПГ – фантазия, «в пику» или реальность…

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что заявление зампредправления «Нафтогаза» относительно строительства в Украине терминала по регазификации сжиженного природного газа носит скорее политический, чем экономический характер.

«Все предварительные расчеты, о которых говорит господин Чупрун, выполнены близкими к «Нафтогазу» институтами, не имеющими опыта по разработке проектов подобных объектов. Полагаться на эти расчеты вряд ли стоит, особенно в части оценки стоимости строительства терминала и потенциальных поставщиков сжиженного газа», - отметил эксперт.

Он считает, что цена строительства терминала в 2,5 млрд. долл. является завышенной. «Если рассматривать аналогичный терминал, который создается сегодня в Польше, то его стоимость составляет не более 1,2 млрд. евро, при условии, что строительство будет осуществляться европейскими компаниями. Если же его будут строить японские или американские компании, то терминал обойдется еще дешевле. Остается так же вопрос, где Украина намерена брать деньги на строительство своего терминала», - подчеркнул А.Нарбут.

Что касается потенциальных поставщиков, то, по мнению А.Нарбута, весьма проблематичным выглядит транзит танкеров с сжиженным газом через Босфор. «Босфор вообще закрыт для прохода танкеров, перевозящих сжиженный газ. Если же Турция успешно реализует проект по строительству терминала по регазификации сжиженного природного газа на своем черноморском побережье, то понятно, что через Босфор будут идти, в первую очередь, турецкие суда с газом. Рассчитывать на азербайджанский газ можно лишь с определенными оговорками. Существует проект АГРИ, подписанный Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией на поставки сжиженного газа в страны ЕС. Этот проект находится на значительно более продвинутой стадии реализации, чем украинский, и если азербайджанский газ появится в Черном море, то пойдет он сначала в Румынию, а не в Украину», - пояснил эксперт.

По его мнению, заявление В.Чупруна предназначено, скорее, для внешнего потребителя. «Оно призвано усилить позиции Украины в непростом переговорном процессе с Россией, который ведется сегодня по вопросам изменения принципиальных условий контракта на поставки российского газа в Украину», - предположил А.Нарбут. По его мнению, "в этом случае россияне так же в состоянии дать адекватную оценку такого рода заявлениям, содержание которых весьма сомнительно".

Очень жаль, если СПГ – далекая перспектива. Тогда, наверное, стоит кое-кому напомнить, что относиться нужно к ближнему, как к самому себе. Иначе сработает принцип бумеранга…

Оксана Павловская (УНИАН)