Угольщики и энергетики получат из бюджета 160 млн. грн. для погашения долгов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" относительно погашения задолженности за потребленную электроэнергию и поставленный уголь, которая возникла у предприятий угольной и энергетической отраслей».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон, в частности, предусматривает, что на 160 млн. грн. будут уменьшены расходы Министерства топлива и энергетики Украины по бюджетной программе "Меры по реализации Комплексной программы создания ядерно-топливного цикла в Украине и Государственной целевой экологической программы приведения в безопасное состояние урановых объектов производственного объединения "Приднепровский химический завод".

Указанные средства будут направлены на финансирование расходов Министерства угольной промышленности Украины по бюджетной программе "Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности, в том числе погашение задолженности за потребленную в прошлые периоды электрическую энергию».

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 21 октября.