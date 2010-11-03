Сарматия: ЕК считает ЕАНТК самым перспективным проектом диверсификации энергоносителей

Европейская комиссия считает проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе украинского нефтепровода «Одеса-Броды» самым перспективным проектом по диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал генеральный директор созданной для развития этого проекта компании «Сарматия» Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что представители Еврокомиссии заявили об этом на прошлой неделе на встрече в рамках программы Восточного партнерства.

В рамках заседания, которое состоялось в Брюсселе, эксперты ЕК презентовали рапорт о использовании нефтепроводов для поставок нефти в Евросоюз с третьих стран.

«В этом рапорте отмечено, что наш проект имеет самый большой потенциал с точки зрения повышения безопасности поставок нефти в Евросоюз», - сказал С.СКРИПКА.

Он отметил, что «Сарматия» рассчитывает на выделение средств в рамках программы «Восточного партнерства» на проект, заметив, что это не будет большой объем.

С.СКРИПКА назвал более важным участие в «Восточном партнерстве» для получение кредитных средств европейских финансовых институтов.

Справка УНИАН. Созданная летом 2004 года «Укртранснафтой» и польской Pern «Сарматия» в 2008 году получила новых акционеров из Азербайджана, Грузии и Литвы, которые теперь владеют по 24,75%, кроме литовской Klajpedos nafta, владеющей 1%.

В начале 2010 года компания подписала предварительный договор о дофинансировании проекта ЕАНТК на базе украинского нефтепровода "Одесса-Броды” за средства Евросоюза.

"Сарматия” может получить от ЕС около 120 млн. евро или 25% стоимости постройки польского участка проекта, если к 2012 году найдет инвесторов, готовых профинансировать остальные работы.