Украинский ядерный форум рассчитывает стать членом "FOR ATOM" до конца года

Украинский ядерный форум (УЯФ) рассчитывает стать членом ассоциации "FOR ATOM" до конца 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент ассоциации "Украинский ядерный форум" Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, выступая сегодня на международной конференции ассоциации.

«Мы ставим цель до конца 2010 года стать ассоциированными членами европейского "FOR ATOM" и гармонизировать нашу деятельность с его деятельностью», - сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ, добавив при этом, что УЯФ расценивает сотрудничество с "FOR ATOM" как путь к интеграции с европейской ядерной промышленностью.

Он также сообщил, что в ближайшее время УЯФ подаст соответствующую заявку на приобретение членства в "FOR ATOM", которая до конца года будет рассмотрена в европейской ассоциации.