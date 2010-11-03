Украина будет искать нефть и газ в Антарктике

Кабинет Министров одобрил проект Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы. Об этом сообщил на брифинге глава Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, направления перспективных научных исследований в Антарктике В.Семиноженко пояснил следующим образом: "По тем оценкам, которые сделаны, и с привлечением Национальной академии наук, и институтами, которые занимаются геологическими исследованиями, запасы нефти (в Антарктике, - ред.) составляют более 100 миллиардов тонн и запасы газа - около 15 триллионов кубометров. Также есть абсолютно четкое понимание того, что это мировой госрезерв, который располагает большими запасами золота, различных полезных ископаемых. Также важно, что в Антарктике примерно 80% всей пресной воды мира. Вопрос чистой воды - не менее важная проблема для человечества, чем такие позиции, как нефть, газ и так далее".

Помимо этого, по словам В.Семиноженко, в водах вблизи Антарктики можно ежегодно без особого вреда для биологической среды добывать около 700 миллионов тонн криля. "Биологические запасы Антарктики можно сравнить с биологическими запасами всего мирового океана", - сказал он.