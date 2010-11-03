Шумкова может быть назначена вице-президентом «Энергоатома» - Недашковский

Экс-заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталия ШУМКОВА может быть назначена вице-президентом НАЭК «Энергоатом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Я написал представление на перевод Н.ШУМКОВОЙ в НАЭК «Энергоатом» на должность вице-президента», - сказал он, отметив при этом, что, возможно, уже на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины было принято решение о назначении Н.ШУМКОВОЙ на должность вице-президента компании.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Наталию ШУМКОВУ от должности заместителя министра топлива и энергетики Украины.

Об этом говорится в указе Президента от 1 ноября, текст которого размещен на сайте главы государства.

В то же время в документе не указана причина освобождения.