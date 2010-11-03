Азаров: поставки газа в Македонию через украинскую ГТС – самый выгодный вариант
15:15, 03 ноября 2010Энергетика
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает наиболее выгодным вариантом для поставок газа в Македонию использование украинской газотранспортной системы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Македонии Николой ГРУЕВСКИ.
«Мы считаем очень важным сотрудничество с Македонией в области обеспечения природным газом. И считаем, что украинская ГТС является наиболее выгодным и безопасным маршрутом транспортировки газа в Европу», - сказал Н.АЗАРОВ.
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