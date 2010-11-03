Украина рассматривает четыре площадки для размещения завода по фабрикации ЯТ

Украина рассматривает в качестве потенциальных четыре площадки для размещения завода по фабрикации ядерного топлива, который планирует строить госконцерн «Ядерное топливо» совместно с российской топливной компанией «ТВЭЛ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

В частности, по его словам, в качестве потенциальных рассматриваются такие площадки: на базе госпредприятия «ВостГОК» (Желтые Воды, Днепропетровская обл.), на базе Приднепровского химического комбината (Днепропетровская обл.), на базе Сумского НПО им. Фрунзе, а также на одной из действующих украинских АЭС.

При этом Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подчеркнул, что окончательный выбор площадки будет оговорен в технико-экономическом обосновании строительства завода.

«Еще раз подчеркиваю – это все будет предусмотрено в ТЭО, в котором будет определена конкретная площадка», – подытожил глава «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, российская топливная компания ОАО «ТВЭЛ» прогнозирует завершение разработки технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива до конца первого полугодия 2011 года.

По словам вице-президента «ТВЭЛ» Василия КОНСТАНТИНОВА, согласно соглашению, подписанному в конце октября т.г. в Киеве, стороны взяли на себя обязательства завершить строительства завода в течение трех лет после одобрения на государственном уровне ТЭО. Он также отметил, что, по мнению российской стороны, наиболее приемлемым вариантом для строительства завода будет выбор площадки в формате так называемой зеленой лужайки, что означает строительство завода не на базе уже существующих производственных мощностей, а с нуля «под ключ» на площадке, наиболее приемлемой с точки зрения логистики, коммуникаций и инфраструктуры.

Окончательный выбор площадки будет оформлен в ТЭО. Заказчиком разработки ТЭО выступает украинская сторона в лице госконцерна «Ядерное топливо», который взял на себя обязательства по финансированию разработки проектного документа.

По словам В.КОНСТАНТИНОВА, реализация проекта строительства завода предусматривает три этапа. На первом этапе предполагается организация в Украине сборки ТВС со снаряжением тепловыделяющих элементов, на втором этапе – освоение производства циркониевых комплектующих, на третьем – организация производства порошка диоксида урана с последующим спеканием тепловыделяющих таблеток.

Напомним, госконцерн «Ядерное топливо» уже объявил тендер по отбору подрядчика на разработку ТЭО строительства по фабрикации ядерного топлива, срок которого продлен до 3 ноября.

Справка УНИАН. 27 октября т.г. топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.