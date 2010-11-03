Премьер Македонии надеется, что украинские компании примут участие в строительстве ГЭС

Премьер-министр Македонии Никола ГРУЕВСКИ надеется, что украинские компании примут участие в строительстве гидроэлектростанций в Македонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы начинаем несколько проектов, которые касаются строительства гидроэлектростанций в Македонии, и надеемся, что украинские компании примут в этом участие, особенно что касается концессионного использования электростанций», - сказал Н.ГРУЕВСКИ.

Он также выразил надежду на расширение сотрудничества с украинскими специалистами в строительстве и модернизации газотранспортной системы. «Сейчас в Македонии ведутся работы по подготовке проекта для всей газотранспортной структуры на территории страны, и этот проект реализует украинская компания. Таким образом, у нас есть возможность расширить наше сотрудничество в этой сфере», - сказал Н.ГРУЕВСКИ.

При этом премьер подчеркнул, что на сегодняшний день в Македонии существенно улучшена ситуация для привлечения инвестиций и работы иностранных компаний, в частности снижено налоговое давление, а также приняты меры по борьбе с коррупцией.