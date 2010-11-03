«Нафтогаз» разрабатывает проект создания государственной сети АЗС

НАК «Нафтогаз Украины» разрабатывает проект создания государственной сети автомобильных заправочных станций (АЗС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Компания разрабатывает инвестиционный проект по созданию государственной сети автомобильных заправочных станций», - сказал он.

По словам Е. БАКУЛИНА, компания намерена построить АЗС во всех регионах страны.

В то же время он не уточнил планируемое для запуска количество АЗС в соответствии с проектом, поскольку, по его словам, этот вопрос еще находится в стадии изучения.

Также глава правления «Нафтогаза Украины» отметил, что работа «Нафтогаза» на розничном рынке нефтепродуктов позволит добиться стабилизации цен на нем и исключить спекулятивные колебания.

Кроме того, Е. БАКУЛИН сообщил, что одним из возможных источников поставок нефтепродуктов на АЗС будет ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.