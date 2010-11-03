Украина и Россия подпишут контракт на вывоз ядерного топлива до конца недели

НАЭК «Энергоатом» и специализированные российские предприятия подпишут долгосрочный контракт на вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с действующих украинских АЭС до конца текущей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Базовый контракт мы готовы подписать, и я думаю, на этой неделе мы его подпишем», - сказал он.

При этом президент НАЭК отметил, что необходимость в подписании данного долгосрочного контракта продиктована тем, что в Украине еще не введено в эксплуатацию централизованное хранилище ОЯТ. Контрактом, в частности, будет предусмотрена возможность вывоза ОЯТ исключительно по заявкам украинской стороны по мере возникновения такой необходимости. Также новая модель сотрудничества в данном направлении будет предусматривать, что для каждой партии ОЯТ будет заключаться отдельное коммерческое соглашение.

“Поэтому значение этого контракта исключительно в том, чтобы дать нам передышку до ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ (централизованно хранилища отработанного ядерного топлива)”, - сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

Комментируя вопрос, насколько комфортны для Украины будут ценовые параметры в рамках долгосрочного контракта, президент «Энергоатома» сказал: «Ценовые параметры по вывозу ОЯТ пока не урегулированы, урегулированы только базовые параметры. У нас не согласован вопрос по так называемой социально-экологической надбавке».

В этой связи он добавил, что НАЭК через правительство Украины уже обратилась к правительству Российской Федерации с просьбой снизить социально-экологическую надбавку до конкурентного уровня.

Справка УНИАН. Услуги по вывозу и переработке ОЯТ «Энергоатому» предоставляют федеральные государственные унитарные предприятия «Горно-химический комбинат» (Железногорск, Россия) и «Маяк» (Челябинская область, Россия).

НАЭК "Энергоатом" эксплуатирует четыре украинские АЭС с 15 ядерными реакторами суммарной мощностью более 13 ГВт.

Украина перенесла ввод централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой АЭС с 2010 г. на 2012 год.