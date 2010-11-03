«Энергоатом» увеличил производство электроэнергии на 6,8%

По оперативным данным, энергогенерирующие мощности НАЭК «Энергоатом» в январе-октябре текущего года увеличили выработку электроэнергии на 6,8%, или 4,660 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 72,740 млрд кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе-октябре т.г. увеличили выработку на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 72,571 млрд. кВт/ч.

В частности, за отчетный период Хмельницкая АЭС (ХАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 4,8% – до 10,3 млрд. кВт/ч, Ривненская АЭС (РАЭС) – на 39,6%, до 14,542 млрд. кВт/ч, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 0,8%, до 14,137 млрд. кВт/ч.

В то же время Запорожская АЭС (ЗАЭС) сократила выработку на 0,9% – до 33,591 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-октябре т.г. сократилась на 13,8% – до 166,4 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшего в управление компании в прошлом году, в январе-октябре т.г. выработано 2,3 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, за десять месяцев т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 68,369 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 7,1%, или 4,549 млрд. кВт/ч, больше, чем за январь-октябрь 2009 года.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-октябре т.г. составила 47,5%, в октябре – 48,9%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-октябре 2010 года составил 71,9% против 67,3% в январе-октябре 2009 года. При этом по итогам десяти месяцев текущего года наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 76,7%, наименьший – на ЮУАЭС – 64,6%.

В январе-октябре т.г. зафиксировано 18 учетных нарушений в работе АЭС против 19 нарушений за аналогичный период 2009 года. Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС по итогам отчетного периода составила 1,383 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки – около 87 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2009 году «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.