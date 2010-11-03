Янукович может уволить еще одного замглавы Минтопэнерго – источник

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время может подписать указ об увольнении еще одного заместителя министра топлива и энергетики – Татьяны КОРНЯКОВОЙ.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его словам, данное увольнение, как и предыдущее освобождение от должности замминистра Натальи ШУМКОВОЙ, произойдет в рамках исполнения соответствующего поручения Президента правительству оптимизировать структуру штата заместителей в министерствах и ведомствах в рамках возвращения к конституционной модели 1996 года.

Отметим, на сегодняшний день министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО имеет 6 заместителей: первого заместителя Сергея ЧЕХА и пятерых заместителей – Никиту КОНСТАНТИНОВА, Владимира МАКУХУ, Владимира ЛУЧНИКОВА, Игоря КИРЮШИНА и Татьяну КОРНЯКОВУ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом 1 ноября т.г. освободил Наталию ШУМКОВУ от должности заместителя министра топлива и энергетики Украины.

Т.КОРНЯКОВА занимает должность заместителя министра топлива и энергетики с июля 2009 года. До этого работала заместителем генерального прокурора Украины.