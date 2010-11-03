Еврокомиссия разработала стандарты захоронения ядерных отходов

Европейская комиссия предложила проект директивы, предусматривающей введение стандартов безопасности для создания постоянных хранилищ отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

«Безопасность беспокоит всех граждан и все страны ЕС, являются ли они сторонниками либо противниками ядерной энергетики. Мы должны обеспечить наивысшие стандарты безопасности в мире, чтобы защитить наших граждан, нашу воду и нашу землю от радиоактивного загрязнения», - заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер УТТИНГЕР.

Проектом документа, в частности, предусматривается обязать страны-члены ЕС в течение 4 лет с момента вступления директивы в силу разработать национальные планы захоронения ядерных отходов в рамках общих для всех стран-членов ЕС стандартов безопасности.

Национальные программы должны включать строительство и управление подземными хранилищами ядерных отходов, с указанием сроков такого строительства и четкой программы действий, оценку финансовых затрат и выбранные для этих целей схемы финансирования.

При этом, в соответствии с проектом, Еврокомиссия получит право оценивать национальные программы и предлагать странам-членам внести изменения в них. Предполагается также, что две-три страны члены могут объединяться для создания совместных хранилищ, а стандарты безопасности Международного агентства по ядерной энергетике – станут обязательными для исполнения.

Еврокомиссия также объясняет, что разработка проекта директивы вызвана тем, что за 50 лет с момента запуска первого ядерного реактора в Европе, так и не было создано ни единого постоянного хранилища отходов и, в частности, отработанного ядерного топлива. В то же время, ежегодно количество таких отходов в странах-членах ЕС достигает 7 тыс. кубических метров.

На сегодняшний день 14 стран-членов ЕС из 27-ми имеют атомные электростанции.