ГКЯРУ, «УкрНИПИпромтехнологии» и ВостГОК претендуют на разработку ТЭО завода по фабрикации ЯТ

Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ), а также государственные предприятия «Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт промышленной технологии» («УкрНИПИпромтехнологии») и «Восточный горно-обогатительный комбинат» (оба – Желтые воды, Днепропетровская обл.) претендуют на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива (ЯТ).

Об этом УНИАН сообщили в госконцерне «Ядерное топливо» со ссылкой на итоги раскрытия тендерных предложений сегодня, 3 ноября.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября т.г. «Ядерное топливо» объявило тендер на разработку ТЭО строительства завода по производству ядерного топлива.

В дальнейшем конечный срок приема заявок в рамках тендера был перенесен с 27 октября на 3 ноября.

Справка УНИАН. 27 октября т.г. топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Российская топливная компания ОАО «ТВЭЛ» прогнозирует завершение разработки технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива до конца первого полугодия 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.