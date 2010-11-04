Китай намерен построить в Крыму парогазовую электростанцию

Китай намерен построить парогазовую электростанцию на базе недостроенной атомной электростанции в городе Щелкино в восточной части Автономной Республики Крым. Под ее строительство планируют отвести земельный участок площадью 25 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, эта тема обсуждалась на встрече первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса Крыма Игоря ЗОСИМОВА с представителями китайской национальной машиностроительной корпорации Sinomach, компании по экспорту и импорту машин и оборудования Китая Cmic, Донского электро-проектного института.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре в рамках государственного визита президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай было подписано, в частности, соглашение о строительстве парогазовой электростанции в Щелкино.

И.ЗОСИМОВ заявил, что Совмин Крыма заинтересован в реализации этого проекта, поскольку он «позволит дать мощный импульс» для развития восточного региона полуострова. Заказчиком проекта является Министерство топлива и энергетики Украины, китайская сторона – генеральным подрядчиком. Представители китайских компаний выразили желание ознакомиться с необходимыми для работы материалами и обговорить с крымскими специалистами технические вопросы.