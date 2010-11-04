Цены на нефть достигли шестимесячного максимума

Цены на нефть в среду выросли и достигли нового шестимесячного максимума на фоне оглашения ожидаемого решения Федеральной резервной системы США о стимулировании экономики. Кроме того, опубликованные ранее данные свидетельствовали о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов топлива в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 79 центов, или на 0,9%, до 84,69 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии фьючерсы выросли до 85,36 доллара за баррель. За неделю фьючерсы подорожали на 4%.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 97 центов до 86,38 доллара за баррель.

ФРС в среду объявила о новой программе покупок казначейских облигаций США для того, чтобы помочь экономике США, которая все еще сталкивается с трудностями. После своего двухдневного заседания центральный банк США заявил, что приобретет государственные облигации на сумму 600 млрд долларов в следующие восемь месяцев.

Хотя объем покупок облигаций ФРС немного превзошел ожидания относительно стимула в размере примерно 500 млрд долларов, эти меры ожидались на финансовых рынках в течение нескольких недель.

С конца августа цены на нефть выросли более чем на 17%, так как инвесторы ставили на то, что меры ФРС помогут поддержать замедляющийся экономический рост. Ожидания относительно покупок казначейских облигаций США со стороны ФРС также оказали давление на доллар. Это способствовало росту цен на нефть выше 80 долларов за баррель в последние недели, так как инвесторы покупали физические активы, такие как сырьевые товары.

Покупая казначейские облигации США или другие активы, ФРС в действительности вливает деньги в экономику в надежде, что таким образом она стимулирует экономический рост, предоставив банкам больше наличности для кредитования компаний.

В среду фьючерсы на нефть достигли самого высокого с мая внутридневного уровня для контракта с ближайшим сроком истечения. Это произошло после того, как отчет Министерства энергетики США показал сокращение запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, на 3,6 млн баррелей.