Польша рассматривает возможность опубликовать газовый договор с Россией

Правительство Польши рассматривает возможность публикации подписанного в конце прошлой недели газового договора с Российской федерацией для демонстрации выгодности соглашения для обеих сторон.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Министр назвал большим успехом подписание договора после почти двух лет переговоров.

«Мы сейчас проверяем, может ли межправительственное соглашение между Польшей и Россией быть опубликованным в Интернете для того, чтобы Вы могли сами прочитать (насколько оно выгодное - УНИАН)», - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ сказал, что Еврокомиссия не только подтверждает соответствие договора европейскому законодательству, но «поздравляет нас с заключением такого соглашения».

Он также позитивно оценил участие представителей ЕК в переговорах с Россией, что, по его мнению, позволило передать руководство транзитным Ямальским газопроводом польской государственной компании Gaz System oт совместной польско-российской компании Europolgaz.

Представитель министерства экономики Польши, ответственного за переговоры, сказал УНИАН, что не располагает информацией об утверждении Еврокомиссией нового польско-росссийского газового договора, отметив, что этим вопросом занимается Министерство государственного имущества, которое владеет компанией Gaz System. Мингосимущества не ответило на письменный запрос агентства по этому поводу.

Еврокомиссар по делам энергии Гюнтер ОЭТТИНГЕР заявил в среду, что имеет основания для того, чтобы думать о соответствии подписанного договора европейскому законодательству.

Справка УНИАН. Согласно новому газовому польско-российскому договору, стороны договорились о сохранении условий транзита до 2019 года с возможностью продления до 2045 года.