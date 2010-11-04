Итальянская Edison в суде требует от «Газпрома» снизить цену на газ – Rzeczpospolita

Итальянская компания Edison в суде требует от крупнейшего мирового экспортера газа российской компании «Газпром» снизить цену поставляемого ей топлива. Об этом пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что Edison аргументирует свое требование значительными убытками, вызванными высокой стоимостью российского газа по сравнению с ценами на спотовом рынке.

По данным экспертов, российский газ на границе с Италией стоит 300-320 долларов за тысячу кубометров, в то время как LNG с Катара - 240-250 долларов.

Edison, которая покупает газ от совместной компании «Газпрома» и итальянской «Eni» - Promgas, требует, чтобы суд обязал снизить цены до уровня спотового рынка.

Rzeczpospolita отмечает, что это первый случай, когда покупатель российского газа в суде добиваться снижения цены.

Ранее «Газпром» добровольно согласился на частичную привязку цены в долгосрочных контрактах для ряда своих клиентов - в частности, E.ON и французского GDF Suez - к ценам на спотовом рынке, что им позволило сэкономить «сотни миллионов долларов».

Дело рассматривается Стокгольмским арбитражным судом.