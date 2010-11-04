ВР признала особо опасными предприятия, использующие ядерную энергию

Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 43 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 243 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внесение в перечень особо опасных предприятий, прекращение деятельности которых нуждается в проведении специальных мероприятий, предприятий, которые в своей деятельности используют ядерную энергию. Также предусматривается возмещение расходов на мероприятия по безопасному завершению деятельности, связанной с использованием ядерной энергии; предоставление информации органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности относительно открытия дела о банкротстве предприятий, которые в своей деятельности используют ядерную энергию; признание органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности участником производства по делу о банкротстве в отношении предприятий, которые в своей деятельности используют ядерную энергию.