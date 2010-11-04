«Энергоатом» намерен привлечь 1,5 млрд. евро у ЕБРР и ЕИБ на повышение безопасности АЭС

НАЭК «Энергоатом» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении кредита под государственные гарантии в размере 1,5 млрд. евро для повышения безопасности эксплуатации АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергей ТИТЕНКО.

«Идет работа по поводу получения кредита ЕБРР и инвестиционного банка (ЕИБ – УНИАН) на 1,5 млрд. евро на ядерную безопасность», - сказал глава НКРЭ.

Он также сообщил, что НАЭК уже обратилась к регулятору с просьбой предусмотреть в тарифе компании средства на обслуживание данного кредита.

В тоже время, по словам С.ТИТЕНКО, НКРЭ пока не согласовала данный вопрос, поскольку, исходя из практики привлечения таких кредитов, процесс согласования и получения кредитного ресурса занимает до 1,5 лет.

Пресс-секретарь представительства ЕБРР в Украине Антон УСОВ подтвердил УНИАН, что в настоящее время между НАЭК и ЕБРР ведутся соответствующие переговоры. В тоже время он не смог уточнить деталей, подчеркнув, что в настоящее время переговоры находятся в начальной стадии.

«Переговоры находятся в начальной стадии и более конкретная информация по ним может быть обнародована в следующем году», - сказал А.УСОВ.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.