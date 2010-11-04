Украина увеличила транзит газа в страны Европы

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-октябре єтого года увеличила транзит природного газа в страны Европы на 6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 76,618 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в октябре транзит природного газа в страны Европы составил 8,367 млрд. куб. м, что на 11% меньше, чем в октябре 2009 года.

Также в сообщении отмечено, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-октябре увеличилась на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 118,623 млрд. куб. м.

«По состоянию на 1 ноября большинство подземных хранилищ газа находятся в нейтральном периоде. В целом газотранспортная система работает в нормальном режиме с выполнением всех среднесуточных показателей транспортировки», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.