В Украине в 2011 г намечено увеличить производство электроэнергии

Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 6,2%, или на 11,4 млрд. кВт/ч, - до 194,839 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозом производства в 2010 году.

Об этом сказано в Прогнозном балансе электроэнергии на 2011 год, утвержденном Министерством топлива и энергетики в редакции от 31 августа т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, производство электроэнергии на ТЭС в следующем году прогнозируется на уровне 86,433 млрд. кВт/ч (в том числе ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» - 56,164 млрд. кВт/ч, ТЭС ООО «Востокэнерго» - 19,7 млрд. кВт/ч), на АЭС – 90 млрд. кВт/ч, на ТЭЦ – 10,569 млрд. кВт/ч, на ГЭС – 10,143 млрд. кВт/ч, на ГАЭС – 463 млн. кВт/ч, на блок-станциях и других источниках – 7,8 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Прогнозным балансом электроэнергии, топлива и расходов генкомпаний ТЭС (ГК ТЭС) на 2010 год прогнозировалось увеличение производства электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины на 6,1%, или на 10,5 млрд. кВт/ч, - до 183,4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом.

По оперативным данным Минтопэнерго, производство электроэнергии в ОЭС Украины за 10 месяцев т.г. выросло на 9,8%, или 13,7 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 152,717 кВт/ч.

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.