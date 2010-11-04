Минтопэнерго: энергопотребление в 2011 г вырастет на 4,2%

Министерство топлива и энергетики прогнозирует рост потребления электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто) в 2011 году на 4,2% - до 190 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозными показателями 2010 года.

Об этом сказано в Прогнозном балансе электроэнергии на 2011 год, утвержденном Министерством топлива и энергетики в редакции от 31 августа т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Справка УНИАН. Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-сентябре текущего года выросло на 9,8%, или 11,929 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 133,341 млрд. кВт/ч.

Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 10,5%, или 10,260 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – до 107,894 млрд. кВт/ч.

В 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.