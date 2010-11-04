Крупные нефтетрейдеры подняли розничные цены на топливо

Участники розничного рынка нефтепродуктов Украины продолжают повышать стоимость топлива на своих станциях – сегодня изменились показатели в сетях ОККО и Shell.

Так, согласно данным мониторинга ценового департамента Консалтинговой группы «А-95», цены на АЗС ОККО выросли 10-11 коп./литр во всех регионах присутствия и зафиксировались на уровне: бензин А-78/80 – 7,05 грн./литр (+10 коп.); бензин А-92 – 7,45 грн./литр (+11 коп.); бензин А-95 – 7,84 грн./литр (+10 коп.); дизтопливо – 7,09 грн./литр (+10 коп.).

Таким образом, цены на указанных АЗС вплотную приблизились к показателям, установившимся 2 ноября в еще одной крупнейшей розничной сети – WOG. До этого же уровня подняли цены и более мелкие розничные операторы в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Одесской Харьковской областях и отдельные трейдеры Крыма.

На станциях Shell сегодня изменилась лишь стоимость бензина А-92, повысившись на 4 коп./литр во всех областях, кроме Донецкой и Крыма, до 7,49 грн./литр.

В результате средние цены на АЗС в Украине по состоянию на 4 ноября 2010 г. зафиксировались на уровне: бензин А-78/80 – 6,85 грн./литр (+2 коп. к 3 ноября); бензин А-92 – 7,20 грн./литр (+2 коп.); бензин А-95 – 7,53 грн./литр (+1 коп.); дизтопливо – 6,81 грн./литр (+1 коп.).

В то же время автозаправочные станции, контролируемые группой «Приват», уже более двух недель не меняют цены и удерживают разницу с показателями других крупных игроков рынка в 40-55 коп. на литре топлива. После снижения цен 22 октября, показатели остаются на уровне: бензин А-78/80 – 6,60-6,70 грн./литр; бензин А-92 – 6,90-7,00 грн./литр; бензин А-95 – 7,20-7,30 грн./литр; дизтопливо – 6,50-6,60 грн./литр.

Также в сообщении отмечается, что сегодняшний рост розничных цен трейдеры объяснили подорожанием топлива в опте в конце октября, но многие называют среди причин роста цен также и политический фактор. Участники рынка считают, что в ряде областей подорожание сдерживалось из-за проведения предвыборной кампании в местные органы власти.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.