Шпек: в переговорах об украинской ГТС главное – их трехсторонний формат

Специалист по вопросам ЕС Роман ШПЕК уверен, что согласие России на участие в предстоящих украино-европейских переговорах по поводу модернизации отечественной газотранспортной системы – ключевой вопрос. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Профиль».

«Прежде всего надо, чтобы состоялась встреча и было продемонстрировано, что все хотят работать в трехстороннем, а не двустороннем формате», – считает Р.ШПЕК.

Как сообщал УНИАН, в октябре с. г. Европейская Комиссия согласилась с предложением Украины о проведении трехсторонней встречи Украина - ЕС - Россия по обсуждению вопроса о модернизации украинской ГТС. Эту встречу планируется провести на уровне министров энергетики Украины Юрия БОЙКО и России Сергея ШМАТКО с участием Еврокомиссара по вопросам энергетики Европейского Союза Гюнтера ЭТТИНГЕРА.

30 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что вопрос модернизации украинской газотранспортной системы будет обсужден в Брюсселе 22 ноября в формате Украина - Европейский Союз – Россия. "22 ноября в Брюсселе будет встреча представителей энергетического бизнеса Европы… Достаточное количество стран будет представлено, с участием Украины, Европейского союза и России. Это будет первая трехсторонняя встреча, которая, на мой взгляд, должна дать ответ, какими темпами, какими силами, какими ресурсами, и с участием каких сторон будет осуществляться модернизация нашей ГТС", - сказал Н.АЗАРОВ.