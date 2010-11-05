Ярослав Качинский считает невыгодным новое польско-российское газовое соглашение

Лидер крупнейшей польской опозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав КАЧИНСКИЙ считает невыгодным для Польши новое соглашение с Российской федерацией о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

«Мы считаем этот договор очень невыгодным», - отметил он.

Я.КАЧИНСКИЙ также отметил, что подписанный в прошлую пятницу договор предусматривает «очень большую цену», а также сроки его действия являются спорными.

Он отметил, что покупатели последнее время в большей мере оплачивают поставки газа с учетом спотовых цен на международном рынке, что позволяет им сэкономить значительные средства.

«Говорится о миллиардной экономии, а мы должны доплачивать два или три миллиарда долларов», - сказал он.

Я.КАЧИНСКИЙ отметил, что партия намерена заняться более детальным анализом подписанного соглашения после выборов в органы местной власти, которые состоятся 21 ноября.

Как сообщал УНИАН, 29 октября т.г. польские власти после двух лет переговоров договорились с российским «Газпромом» об увеличении газовых поставок на почти 25% до 10 млрд кубометров в год для компенсации дефицита топлива, который возник после завершения российско-украинской газовой войны в начале 2009 года.

По данным польской национальной нефтегазовой компании PGNIG, согласно подписаному контракту, газ для Польши в среднем будет стоить 275 долларов (при нынешней цене на нефть).

Договор будет действовать до 2022 года.