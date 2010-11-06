В Украине обесточено 45 населенных пунктов

В Украине в результате шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 6 областях произошло обесточивание 45 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Киевской - 15 н. п., Сумской -13 н. п., Черкасской - 8 н. п., Ривненской - 4 н. п., Черниговской - 3 н. п., Ивано-Франковской - 2 н. п.

Кроме того, в Сумской области (г. Конотоп и Кролевецкий район) порывистым ветром частично повреждены (сорван шифер и листовая бляха) крыши административных и жилых зданий.

Созданы рабочие группы по уточнению последствий и ущерба, нанесенных ненастьем. К аварийно-восстановительным работам в населенных пунктах привлечены коммунальные службы районов и бригады облэнерго.