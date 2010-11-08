Азаров просит Австрию поддержать Украину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ просит Австрию конструктивно отнестись к позиции Украины по "Южному потоку".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Венском экономическом форуме, на котором присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН.

«Мы бы просили австрийскую сторону - я знаю о ваших переговорах с российским руководством - вместе с тем отнестись конструктивно к нашей идее, к нашему подходу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что 22 ноября в Брюсселе планируется провести переговоры о модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина-ЕС-Россия.

Позиция Украины, как и до переговоров, так и во время переговоров заключалась и заключается в том, что строительство Южного и Северного потоков может привести к сокращению почти в два раза транзита газа через территорию Украины по украинской ГТС

«Это для нас потери. Это для нас крайне невыгодный вариант. Мы предложили ЕС и России, и, я надеюсь, что такая трехстороння встреча пройдет в ближайшем будущем, рассмотреть вопрос о реконструкции нашей южной сети газопроводов с тем, чтобы вложить в двадцать раз меньше средств в модернизацию наших южных газопроводов и выйти в ту же самую точку – город Бургас в Болгарии с тем же самым объемом газа, который планируется направлять по системе "Южного потока», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр Украины подчеркнул, что между Австрией и Украиной всегда были «очень хорошие» отношения.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток» (South Stream).

Газопровод “Южный поток" планируется построить до 2015 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна ветка пройдет через Грецию в Италию, другая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.