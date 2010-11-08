Киев попросил Вену конструктивно отнестись к позиции Украины по "Южному потоку"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ просит Австрию конструктивно отнестись к позиции Украины по "Южному потоку".

Об этом он заявил сегодня, выступая на Венском экономическом форуме, на котором присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН.

«Мы бы просили австрийскую сторону - я знаю о ваших переговорах с российским руководством - вместе с тем отнестись конструктивно к нашей идее, к нашему подходу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что 22 ноября в Брюсселе планируется провести переговоры о модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина-ЕС-Россия.

Позиция Украины, как и до переговоров, так и во время переговоров заключалась и заключается в том, что строительство Южного и Северного потоков может привести к сокращению почти в два раза транзита газа через территорию Украины по украинской ГТС

«Это для нас потери. Это для нас крайне невыгодный вариант. Мы предложили ЕС и России, и, я надеюсь, что такая трехстороння встреча пройдет в ближайшем будущем, рассмотреть вопрос о реконструкции нашей южной сети газопроводов с тем, чтобы вложить в двадцать раз меньше средств в модернизацию наших южных газопроводов и выйти в ту же самую точку – город Бургас в Болгарии с тем же самым объемом газа, который планируется направлять по системе "Южного потока», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр Украины подчеркнул, что между Австрией и Украиной всегда были «очень хорошие» отношения.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток» (South Stream).

Газопровод “Южный поток" планируется построить до 2015 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна ветка пройдет через Грецию в Италию, другая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.