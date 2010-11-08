В ОПЭК удивлены формулой расчета цены газа для Украины

В Организации стран экспортеров нефти (ОПЭК) удивлены формулой расчета цены на газ для Украины.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом заявил генеральный секретарь ОПЭК Эль-Бадри в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Вене.

В частности, отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, удивление вызывает то, что цена на газ корректируется в зависимости от цены на нефть.

«Сегодня уже нет прямой ценовой связки нефти и газа, поскольку начались мощные разработки сланцевого газа в Соединенных Штатах», - процитировал Эль-Бадри пресс-секретарь украинского премьер-министра.