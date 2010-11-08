ОПЭК удивлена формулой расчетов цены газа для Украины

В Организации стран экспортеров нефти (ОПЭК) удивлены формулой расчета цены на российский газ для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЭК Абдаллой эль-БАДРИ в ходе встречи с Николаем АЗАРОВЫМ, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, удивление вызывает то, что цена на газ корректируется в зависимости от цены на нефть.

«Сегодня уже нет прямой ценовой связки нефти и газа, поскольку начались мощные разработки сланцевого газа в Соединенных Штатах», - процитировал А.Эль-БАДРИ пресс-секретарь главы правительства Украины.

Справка УНИАН. В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м. Она корректируется каждый квартал в зависимости от того, как меняются цены на нефтепродукты.