Украина будет надежным поставщиком газа и нефти в Европу – Азаров пообещал

Украина будет надежным поставщиком в Европу не только газа, но и нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением он выступил сегодня в ходе рабочего ленча с представителями австрийских деловых кругов в офисе Raiffeisen International.

«Мы должны быть для Европы надежным поставщиком газа и нефти. И события января 2009 года не повторятся», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, глава правительства отметил, что вопрос надежности поставок газа поднимался сегодня в ходе его встречи с Федеральным канцлером Австрийской Республики Варнером ФАЙМАННОМ.

«Сегодня одной из тем моей беседы с Федеральным канцлером была обеспокоенность Австрии возможностью повторения такой ситуации. От имени правительства Украины я дал гарантии, что такого больше не повторится. Мы – надежный партнер для Европы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с генеральным секретарем ОПЭК Абдаллой эль-БАДРИ заявил, что Украина заинтересована в активизации отношений с Организацией транспортеров нефти (ОПЭК) в связи с увеличением объема транзита нефти через территорию страны.