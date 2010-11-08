Австрия намерена диверсифицировать пути поставок газа

Австрия занимает позицию, согласно которой пути поставок газа должны быть диверсифицированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя реакцию федерального канцлера Австрии Варнера ФАЙМАННА на сделанное ему украинской стороной предложение конструктивно относиться к позиции Украины в отношении «Южного потока».

«Реакция канцлера, когда разговор проходил с глазу на глаз, была абсолютно адекватной. Какая разница Австрии, из какого потока получать газ. Австрия, как и любая другая страна, заинтересована в конкуренции систем, поставляющих газ, в надежности их работы, в возможности диверсификации поставок газа. Так что такая позиция абсолютно понятна», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина не призывала Австрию отказаться от участия в строительстве газопровода «Южный поток». «Мы не призывали Австрию занять позицию какого-то противодействия этому строительству, потому что мы прекрасно понимаем, что этого не будет. Но мы обратили внимание руководства Австрии на то, что существуют и другие возможности. В том числе, это и модернизация нашей газотранспортной системы. Это более дешевая и надежная возможность для транзита газа, в том числе, и в Австрию».

Он еще раз подчеркнул, что ставить целью отказ Австрии от участия в «Южном потоке» бессмысленно, и Украина такой цели не ставит.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая сегодня на Венском экономическом форуме, на котором присутствовал Федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН, высказал просьбу австрийской стороне «конструктивно отнестись к позиции Украины по «Южному потоку».

Он напомнил, что 22 ноября в Брюсселе планируется провести переговоры о модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина-ЕС-Россия.

Позиция Украины, как и до переговоров, так и во время переговоров заключается в том, что строительство Южного и Северного потоков может привести к сокращению почти в два раза транзита газа через территорию Украины по украинской ГТС

«Это для нас потери. Это для нас крайне невыгодный вариант. Мы предложили ЕС и России, и, я надеюсь, что такая трехстороння встреча пройдет в ближайшем будущем, рассмотреть вопрос о реконструкции нашей южной сети газопроводов с тем, чтобы вложить в двадцать раз меньше средств в модернизацию наших южных газопроводов и выйти в ту же самую точку – город Бургас в Болгарии с тем же самым объемом газа, который планируется направлять по системе "Южного потока», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток» (South Stream).

Газопровод “Южный поток" планируется построить до 2015 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна ветка пройдет через Грецию в Италию, другая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.